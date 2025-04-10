Кремль запретит возвращение на рынок компаниям, которые "предали"
- Иностранные компании, которые покинули российский рынок и поддержали "вражеские" инициативы, не смогут вернуться.
- Кремль требует локализации производства, передачи технологий и открытия исследовательских центров для возвращения на рынок.
Иностранные компании, которые покинули российский рынок и поддерживали "враждебные" для Кремля инициативы, не смогут вернуться в страну.
Россия угрожает не принимать "враждебные" компании
Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источники, знакомые с критериями, которые разрабатывает правительство России для потенциального возвращения зарубежного бизнеса, информирует 24 Канал.
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В списке причин для отказа:
- "враждебная позиция",
- финансовая поддержка Вооруженных сил Украины,
- или поддержка "нежелательных" организаций, или "иностранных агентов".
Также не смогут возобновить деятельность компании, которые до своего выхода с рынка нарушали обязательства перед работниками, имели задолженность по зарплате, налогам или другим обязательным платежам.
Что еще придумали в Кремле
Среди других условий, которые могут ввести: требование локализовать производство в России, передавать технологии и открывать в стране инженерные или научно-исследовательские центры.
Отдельно рассматривается механизм, по которому российскому бизнесу могут предоставить право оценивать потенциальные риски от возвращения тех или иных иностранных компаний.