Росія погрожує не приймати "ворожі" компанії

Про це повідомлили росЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з критеріями, які розробляє уряд Росії для потенційного повернення зарубіжного бізнесу, інформує 24 Канал.

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У списку причин для відмови:

"ворожа позиція",

фінансова підтримка Збройних сил України,

чи підтримка "небажаних" організацій, або "іноземних агентів".

Також не зможуть відновити діяльність компанії, які до свого виходу з ринку порушували зобов'язання перед працівниками, мали заборгованість із зарплати, податків або інших обов'язкових платежів.

Що ще вигадали в Кремлі

Серед інших умов, які можуть запровадити: вимога локалізувати виробництво в Росії, передавати технології та відкривати в країні інженерні чи науково-дослідні центри.

Окремо розглядається механізм, за яким російському бізнесу можуть надати право оцінювати потенційні ризики від повернення тих чи інших іноземних компаній.