Россия угрожает не принимать "враждебные" компании

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источники, знакомые с критериями, которые разрабатывает правительство России для потенциального возвращения зарубежного бизнеса, информирует 24 Канал.

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В списке причин для отказа:

"враждебная позиция",

финансовая поддержка Вооруженных сил Украины,

или поддержка "нежелательных" организаций, или "иностранных агентов".

Также не смогут возобновить деятельность компании, которые до своего выхода с рынка нарушали обязательства перед работниками, имели задолженность по зарплате, налогам или другим обязательным платежам.

Что еще придумали в Кремле

Среди других условий, которые могут ввести: требование локализовать производство в России, передавать технологии и открывать в стране инженерные или научно-исследовательские центры.

Отдельно рассматривается механизм, по которому российскому бизнесу могут предоставить право оценивать потенциальные риски от возвращения тех или иных иностранных компаний.