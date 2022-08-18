российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) написала письмо, в котором жалуется на нехватку виски, рома, коньяка и шампанского. Организация просит вице-премьера дмитрия григоренко внести эти товары в список "серого" импорта, чтобы у россиян было чем напиться на Новый год, передает 24 канал.

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Жить не могут без Moёt и Jack Daniel's

Глава АКОРТ заявил, что в россии уже сильно чувствуется дефицит алкогольной продукции, а дистрибьюторы вынуждены продавать последние остатки со складов. Поэтому он просит вице-премьера григоренко внести ряд западных алкогольных брендов в перечень так называемого "параллельного импорта".

Справка. Параллельный импорт – незаконный ввоз в россию подсанкционных товаров. Фактически, контрабанда, легализованная кремлем в начале мая этого года на фоне острого дефицита продукции в результате введенных США и ЕС санкций.

В письме ассоциации говорится, что ассортимент алкоголя активно сокращается из-за остановки официальной поставки продукции зарубежными производителями. Отмечается, что на Новый год россияне могут вообще остаться без шампанского.

Также в обращении подчеркивается, что международные компании, прекратившие свою деятельность на рынке страны-агрессорки, обеспечивали:

66% всех поставок виски;

63% рома;

82% коньяка;

100% шампанского.

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К слову, АКОРТ предлагает ввозить в рамках "параллельного импорта" шампанское Moёt и Veuve Clicquot, на которые до полномасштабной войны против Украины приходилось 95% продаж на российском рынке в этой категории. Кроме того, ассоциация просит внести в список разрешенного кремлем незаконного импорта продукцию таких брендов:

Baileys;

Johnnie Walker;

Jack Daniel's;

Hennessy;

William Lawson's;

Jagermeister;

Captain Morgan;

ряда западных производителей пива.

Добавим, что по результатам первого полугодия 2022 года, импорт крепких алкогольных напитков в россию сократился более чем на треть, наибольшее сокращение зафиксировано касательно виски, водки и ликеров.