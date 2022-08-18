російська асоціація компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) написала листа, у якому бідкається на брак віскі, рому, коньяку і шампанського. Організація просить віцепрем'єра дмітрія грігарєнка внести ці товари до списку "сірого" імпорту, аби росіяни мали чим напитися на Новий рік, передає 24 канал.

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Жити не можуть без Moёt і Jack Daniel's

Очільник АКОРТ заявив, що у росії вже панує дефіцит алкогольної продукції, а дистриб'ютори змушені продавати останні залишки зі складів. Тому він просить віцепрем'єра грігарєнка внести низку західних алкогольних брендів у перелік так званого "паралельного імпорту".

Довідка. Паралельний імпорт – незаконне ввезення у росію підсанкційних товарів. Фактично, контрабанда, легалізована кремлем на початку травня цього року на тлі гострого дефіциту продукції унаслідок запроваджених США та ЄС санкцій.

У листі асоціації мовиться, що асортимент алкоголю активно скорочується через зупинку офіційного постачання продукції закордонними виробниками. Наголошується, що на Новий рік росіяни можуть взагалі залишитися без шампанського.

Також у зверненні підкреслюється, що міжнародні компанії, які припинили свою діяльність на ринку країни-агресорки, забезпечували:

66% усіх поставок віскі;

63% рому;

82% коньяку;

100% шампанського.

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До слова, АКОРТ пропонує ввозити у межах "паралельного імпорту" шампанське Moёt і Veuve Clicquot, на які до повномасштабної війни проти України припадало 95% продажів на російському ринку у цій категорії. Крім того, асоціація просить внести до списку дозволеного кремлем незаконного імпорту продукцію таких брендів:

Baileys;

Johnnie Walker;

Jack Daniel's;

Hennessy;

William Lawson's;

Jagermeister;

Captain Morgan;

низки західних виробників пива.

Додамо, що за результатами першого півріччя 2022 року, імпорт міцних алкогольних напоїв у росію скоротився більш ніж на третину, найбільше скорочення зафіксовано щодо віскі, горілки та лікерів.