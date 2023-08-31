"Это товары военного назначения": россияне из-за абсурда не могут делать памперсы и прокладки

Производители подгузников и прокладок столкнулись с большой проблемой. Оказывается, один из основных компонентов для их производства имеет "военное предназначение".

Россияне не устают доказывать, что всегда способны пробить дно абсурда. Особенно если это может стать "выстрелом в свою же ногу".

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"Обезвредить" памперсы и прокладки

Российские производители памперсов и прокладок начали жаловаться на то, что испытывают большие проблемы с производством товара. Один из главных компонентов на территории их страны теперь имеет "военное назначение" и оказался под санкциями.

Оказывается, речь идет об элементарной полимерной пленке. Лишь потому, что один из ее компонентов нужен для изготовления полупроводников, россияне взяли и наложили санкции на этот товар, который к тому же закупали в "ненавистной" Европе.

Теперь российским производителям памперсов и прокладок приходится покупать пленку в Саудовской Аравии и Китае, что очень усложняет логистику. Также под санкции попала целлюлоза, а льгота на суперабсорбент в скором времени прекратит действие.

Компании пытаются уверить россиян, что все под контролем, просто придется забыть о скидках и акциях, а цены вскоре начнут расти. Впрочем, средства гигиены для россиян не являются главной проблемой, ведь есть вызовы и более серьезного уровня – из-за побега работников из Средней Азии некому делать дешевую лапшу "Доширак".