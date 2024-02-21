В Германии раскрыли российскую схему отмывания денег – какие подробности уже известны

Россияне отмывали десятки миллионов евро через Германию. Для этого они создали целую сеть, к которой были привлечены десятки людей и компаний.

Россияне организовали сеть по отмыванию денег

Берлинская Генеральная прокуратура сообщила о том, что раскрыла российско-евразийскую сеть по отмыванию денег. Речь идет о денежных потоках на десятки миллионов евро, происхождение которых пытались скрыть.

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В рамках расследования уже провели обыски в 58 жилых и коммерческих помещениях. Они расположены на территориях федеральных земель Берлина, Бранденбурга, Баден-Вюртемберга и Саксонии. Также обыски были проведены в Латвии и на Мальте – здесь были привлечены следователи Евроюста и Европола.

Во время обысков удалось изъять деловые документы, мобильные телефоны и электронные носители данных. Всего в деле 11 обвиняемых, их возраст – от 31 до 58 лет. Других подробностей прокуратура пока не сообщает.

Борьба с российскими преступниками продолжается не только в Германии. Недавно появилась информация, что во Франции конфискуют имущество, которое принадлежит российскому "Газпрому".

Сеть была образована примерно в июле 2021 года на базе мальтийского финансового учреждения. Отмыванием денег занимались многочисленные подставные руководители. По мнению следователей, преимущественно преступная группа осуществляла свою деятельность из Берлина и Риги.

В Брандебурге уже удалось задержать одного обвиняемого. Также в ходе расследования заморожены деньги на 8 счетах на Мальте.