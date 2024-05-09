Российские богачи возвращают свои активы из офшоров из-за санкций Запада

Из-за санкций Запада, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину, богатые россияне возвращают свои активы обратно в Россию. Все потому, что ряд стран запретил услуги по управлению семейными трастами для россиян.

Как россияне выводят свои средства

Поэтому, некоторые из состоятельных россиян пытаются сохранить свои капиталы на Западе, другие переводят их в "дружественные" страны, например ОАЭ, или возвращают их в Россию.

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Российские власти много лет пытаются создать условия для возвращения капиталов, которые были выведены из страны, в частности путем создания аналогов оффшоров - специальных административных районов.

Последствия для России

! При этом, российские богачи возвращают свои активы даже несмотря на риски национализации. Некоторые из них убеждены, что теперь их бизнес возможен только в России.

Судьба этих состояний имеет значительные последствия для России, поскольку страна остается в изоляции от большей части мира.

26 россиян в Bloomberg Billionaires Index владеют совместно примерно 350 миллиардами долларов. Их средний возраст составляет 63 года. Поэтому то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, будет иметь влияние на экономику и различные отрасли бизнеса.

! Некоторые из миллиардеров, как, например, магнат в области удобрений Андрей Гурьев и нефтяной титан Вагит Алекперов, возможно, хранят значительные части своего состояния наличными в неразглашенных местах.

Санкции, введены после вторжения в Украину, в некоторых случаях ускорили процесс вывода средств. Например, в случае магната телекоммуникаций и недвижимости Владимира Евтушенкова, который передал активы своему сыну, чтобы защитить свою холдинговую компанию после того, как он попал под санкции в 2022 году.

Некоторые обходят санкции

Некоторым российским бизнесменам, попавшим под санкции, удается достичь их отмены. Например, в июле 2023 года британские санкции были сняты с бизнесмена Олега Тинькова.

После этого Тиньков обратился с открытым письмом к российским бизнесменам, в котором, в частности, предупредил, что активы, которые остались в России, могут в любой момент быть национализированы.

! В то же время по словам Тинькова, у бизнесменов, которые выехали из России на Запад, существуют шансы на отмену санкций.