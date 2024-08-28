Несмотря на все санкции: российская нефть продолжает течь в Венгрию и Словакию

В июле Россия нарастила экспорт нефти в Венгрию и Словакию. И, таким образом, превысила объемы поставок до введения украинских санкций против российской компании "Лукойл".

Сколько нефти экспортировала Россия в Венгрию

По данным источников, в июле Россия экспортировала в Венгрию 436 000 тонн сырой нефти, а в Словакию – около 356 000 тонн. Это превышает объемы июня, когда нефтеперерабатывающие заводы MOL в этих странах проходили ежегодное обслуживание, и соответствует уровню июля 2023 года.

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Дело в том, что "Лукойл" действительно прекратил поставки в июле, однако его объемы взяла на себя компания "Татнефть". Как стало известно, "Татнефть" также подпадает под украинские санкции, но они менее жесткие по сравнению с санкциями против "Лукойла" и ограничиваются только блокировкой активов.

Напомним! 17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины приостановили транзит российской нефти компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию. Это вызвало острую реакцию со стороны этих стран. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отверг возможность отмены санкций против компании "Лукойл".