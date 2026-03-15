Россия вставляет себе палку в колеса: бизнес страны может терять десятки или сотни тысяч рублей
- С марта в России запрещено использование иностранных слов в бизнесе, что вынуждает предпринимателей менять вывески, меню и сайты.
- Предприниматели сталкиваются с большими затратами на переоформление, а юридическая неопределенность затрудняет определение допустимых слов, с угрозой штрафов до сотен тысяч рублей.
С марта текущего года в России начали действовать новые правила. Речь идет об использовании иностранных слов в бизнесе и области торговли.
Какие новые правила ввели в России в отношении бизнеса?
То есть латиница и "недостаточно русские" слова (даже кириллицей) теперь находятся под запретом, о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.
Читайте также Как работает франшиза в Украине: почему этот бизнес так популярен
Что это значит? С марта все вывески, рекламные материалы, описания товаров на сайтах и маркетплейсах должны быть исключительно на русском.
Для предпринимателей это стало нелегким решением. Малый бизнес вынужден срочно обновлять не только вывески, а еще и меню, а также упаковки и сайты. Десятки тысяч рублей тратятся только на дизайн и печать.
Крупные сети сталкиваются с миллионными затратами, ведь приходится переоформлять сотни магазинов и рекламных материалов,
– объяснили в разведке.
Владельцы малого бизнеса рассказывают: изменение вывесок и брендинга буквально уничтожает их доходы за несколько месяцев. Например, студии и кафе вынуждены пересматривать буквально все и менять даже названия, потому что старые сроки не соответствуют новым стандартам.
Попытки защитить привычные названия через регистрацию торговых марок часто не удаются, поэтому расходы еще больше,
– отметили в СВР Украины.
Стоит отметить еще и юридическую неопределенность. Владельцы бизнеса не могут точно знать, какие слова допустимы, а какие – нет. В то же время штрафы в России за нарушения для компаний достигают сотен тысяч рублей.
Напомним! О подобном решении сообщали уже давно. В частности российские власти таким образом стремится "беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия". Об этом писало российское медиа "The Moscow Times".
Что еще происходит с бизнесом в России?
- Ситуация с компаниями в России становится хуже. Потери российского бизнеса достигли рекордной отметки в 8,9 триллиона рублей. Об убытках заявили 17 200 компаний – 27,1% от общего количества.
- Бизнесы в России закрываются из-за ряда факторов. Речь идет о увеличении НДС и отмене льгот, отмене льготы по страховым взносам. Также свое влияние имеет слишком высокая ключевая ставка.