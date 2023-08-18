Российский олигарх, владевший "Альфа-банком", вывел в оффшоры более 700 миллионов гривен

Российскому олигарху вместе с сообщниками удалось вывести из Украины в оффшор сотни миллионов гривен. К преступным схемам был привлечен "Альфа-банк".

Некоторые российские олигархи пытаются выйти из-под санкций и пытаются заверить Европу, что они дружественны Украине и не поддерживают войну. Впрочем, реальность кардинально отличается от этих заявлений – россияне из-за преступных схем выводили деньги в оффшоры.

Читайте также Укрнефть будет управлять конфискованными активами "Татнефти": о каком количестве АЗС идет речь

Через "Альфа-банк" россияне выводили в оффшоры миллионы гривен

В Нацполиции сообщили о том, что владеющему "Альфа-банком" подсанкционному российскому олигарху сообщили о подозрении. Как выяснило следствие, он с сообщниками вывел в оффшор более 700 миллионов гривен.

Ранее российская "оппозиция" просила снять санкции с группы российских олигархов, среди которых был и владевший "Альфа-банком" Михаил Фридман. Аргументы по олигарху были "мощными": мол, он дружил с Немцовым и "инвестировал" в Украину. Как показало следствие, Фридман занимался только собственным обогащением, еще и незаконным способом.

Для того чтобы вывести деньги незаконным способом, злоумышленники использовали несколько схем. Например, выплачивали роялти за использование торговых знаков, платили деньги по фиктивным договорам, заключаемым с оффшорными компаниями и тому подобное.

В общей сложности подозрение в совершении преступления получили 9 человек. Также правоохранители арестовали активы стоимостью 14,4 миллиарда гривен. Что касается самого Альфа-банка, то он национализирован и находится в собственности государства.