В Украине вырос спрос на коммерческие автомобили: какие авто в лидерах
8 января 2025, 21:10Читати новину українською
В 2024 году украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили почти 12,9 тысяч новых машин. Этот показатель на 14% выше, чем в 2023 году.
Рынок новых грузовиков
На украинском рынке новых грузовиков фиксируют рост. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию Укравтопрома.
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В частности, в декабре было реализовано 1354 таких авто, что на 24% больше, чем в ноябре. Также регистрации выросли на 17% по сравнению с декабрем 2023 года.
В десятку самых популярных марок рынка новых коммерческих авто года вошли:
- Renault – 3271 авто;
- Citroen – 1205;
- MAN – 993;
- Ford – 844;
- Scania – 761;
- Mercedes-Benz – 625;
- Peugeot – 614;
- Volkswagen – 554;
- Iveco – 545;
- Hyundai – 474