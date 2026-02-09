В Украину завезли почти полмиллиона авто: лидирует немецкая марка и Tesla Илона Маска

В Украине вырос спрос на электрокары, поэтому каждое четвертое авто, которое пересекло границу в прошлом году, было электрическим. Стало известно, какие модель выбирали чаще всего и почему.

Сколько авто завезли и почему электрокары стали популярны?

444 860 транспортных средств импортировали в Украину в прошлом году. Это на 17% больше, чем в 2024-м, пишет Опендатабот.

Украина остается рынком подержанных авто: более 70% импорта в прошлом году – это именно авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет.

На этом фоне попадались и настоящие автомобильные раритеты: от мопеда Honda Monkey 1967 года до классического Chevrolet Corvette 1971 года,

– сообщает Опендатабот.

Накануне возвращения налогов на ввоз электроавто, такие машины пользовались большим спросом, они обошли по популярности даже дизельные: 109 309 электрокаров против 94 014 дизельных.

Какие марки авто самые популярные?

Наиболее востребованной маркой авто стал Volkswagen, в то же время Tesla Model Y стала самой популярной импортируемой машиной года.

Volkswagen лидирует в 20 областях. Исключениями стала Одесская область, где лидерство неожиданно взял BMW, в Черниговской и Донецкой – Renault, а в Херсонской области лидером стал мото-бренд Spark.

Если же смотреть исключительно на электромобили, то Tesla стала брендом №1 в 22 регионах страны, уступив лишь в Закарпатской области Volkswagen и в Сумской – китайскому BYD.

Где больше всего регистрировали авто / инфографика Опендатабот

Действуют ли льготы на электрокары в Украине?

В Украине действуют льготы на электромобили, однако с 1 января 2026 года один из налогов вернулся, пишет "Главред".

Так называемая налоговая льгота на импорт электромобилей всегда имела определенный срок действия. То есть с 2018 года в законе каждый раз был прописан конечный срок ее применения. Почти каждый год ее или продлевали на год, или сразу на несколько лет. На этот раз льготу просто не продлили,

– рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Поэтому с 1 января льготное налогообложение изменилось. Однако стоит помнить, что речь не идет о полной отмене льгот, а лишь об автоматическом доначислении налога на добавленную стоимость.

Интересно! В 2025 году единственным налогом на электрокары оставался акциз – 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Что известно о рынке авто в Украине и Европе?