Украине не будет хватать более 500 тысяч работников: что происходит на рынке труда

Конкуренция между государственными учреждениями и частными компаниями стала одним из главных вызовов на рынке труда. В 2025 году наше государство может столкнуться с нехваткой более полумиллиона квалифицированных работников.

Конкуренция между государственным и частным секторами

Нехватка квалифицированных кадров уже сейчас существенно влияет на динамику зарплат, что в контексте роста ВВП вызывает вопросы у экономистов. Такое мнение озвучил президент Конфедерации работодателей Михаил Мирошниченко, информирует 24 Канал.

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"ВВП растет на 4%, а заработные платы увеличиваются на 14%. Так, рост зарплат должен быть больше, чем рост цен и ВВП, но не в таких пропорциях", - сказал Мирошниченко.

Текучесть кадров и борьба за специалистов

По словам эксперта, государственный сектор привлекает стабильностью, тогда как частный готов предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных специалистов. Это приводит к росту текучести кадров и обострению борьбы за квалифицированных специалистов.

Основные факторы, влияющие на ситуацию:

Эмиграция : из-за войны и экономической нестабильности многие украинцы выехали в Европу в поисках более высокого дохода.

: из-за войны и экономической нестабильности многие украинцы выехали в Европу в поисках более высокого дохода. Демографический спад : уменьшение количества трудоспособного населения создает дополнительный дефицит рабочей силы.

: уменьшение количества трудоспособного населения создает дополнительный дефицит рабочей силы. Непопулярность технических профессий: молодежь все меньше выбирает рабочие специальности, а это нарушает баланс на рынке труда.

Обратите внимание. По мнению Мирошниченко, решение проблемы требует системного подхода. Речь и о популяризации технических профессий, и о создании условий для возвращения украинцев из-за рубежа и модернизации трудовых отношений.

Что происходит на рынке труда

Европейская Бизнес Ассоциация провела исследование, которое показало, что 46% компаний планируют расширение штата, 7% намерены сократить численность работников, а 47% не планируют изменений в кадровой политике.

Основными вызовами для рынка труда остаются: