Буквально "охотятся" за ними: кого больше всего ищут работодатели в Украине

Из-за дефицита кадров рынок труда в Украине находится в состоянии "серебряного возраста". Это означает, что работодатели буквально охотятся за определенной категорией людей, ведь их выгоднее всего брать на работу.

Кого больше всего ищут работодатели и почему?

В Украине работодатели все чаще присматриваются к кандидатам 55+, пишет "РБК-Украина".

Если еще десять лет назад людей предпенсионного возраста мягко "отодвигали" на второй план, то сегодня ситуация изменилась за опытными специалистами буквально охотятся.

Кроме этого, самая привлекательная для любого работодателя категория сегодня – это категория мужчин 60+”. Беря на работу такого человека, работодатель прежде всего "не будет бояться, что через месяц его мобилизуют", считает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

В каких отраслях нужны и не нужны люди 50+?

Сейчас есть отрасли, где заменить молодежь на работников старшего возраста не слишком выгодно:

Ресторанный бизнес. Представить официанта 60+ в зале сложно: это постоянное движение, тяжелые подносы, высокий темп. Зато на кухнях и в административной части заведений старших работников хватает. Ритейл и недвижимость. Те, кто показывает квартиры или работает непосредственно с клиентами, обычно моложе. А вот в "бэк-офисе" людей 55+ много.

Зато есть сферы, где работники 50+ на вес золота: в промышленности, строительстве, транспорте и агросекторе опытных работников активно приглашают. Там важна не только физическая выносливость, но и знание процессов и ответственность – то, что приходит с годами.

