Состояние миллиардеров побило рекорды: сколько Илон Маск зарабатывает за несколько секунд

Состояние самых богатых людей мира в 2025 году выросло, поэтому специалисты переживают из-за будущего политического неравенства. Эти люди, согласно анализу, гораздо чаще занимают руководящие должности в политике.

Как обогатились миллиардеры в 2025 году?

Состояние миллиардеров выросло более чем на 16% до 18,3 триллиона долларов – самого высокого уровня в истории, пишет 24 Канал со ссылкой на Oxfam.

Смотрите также Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт вышел на пенсию: действенные советы от гуру бизнеса

Богатые получают политическую власть, чтобы формировать правила нашей экономики и общества ради собственной выгоды и в ущерб правам и свободам людей во всем мире,

– пишут в отчете организации.

В общем сделали следующие выводы:

Совокупное состояние миллиардеров в прошлом году выросло на 2,5 триллиона долларов, что почти равно общему состоянию половины человечества – 4,1 миллиарда человек.

Количество миллиардеров в прошлом году впервые превысило 3 000, а самый богатый, Илон Маск, стал первым в истории, чье состояние превысило пол триллиона долларов.

Илон Маск зарабатывает за четыре секунды сумму, эквивалентную среднему годовому доходу на планете.

Миллиардеры в 4 000 раз чаще занимают политические должности, чем обычные люди.

Увеличение богатства миллиардеров на 2,5 триллиона долларов было бы достаточно, чтобы искоренить крайнюю бедность в 26 раз.

Правительства позволяют сверхбогатым доминировать в медиа и социальных сетях: упоминается покупка Джеффом Безосом газеты Washington Post, Илоном Маском Twitter/X, Патриком Сун-Шионгом Los Angeles Times и консорциум миллиардеров, который покупает крупные акции The Economist.

Новости о миллиардерах