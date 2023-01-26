Как изменилось состояние разных верст
Состояние 1% самых богатых за последние два года росло на 2,7 миллиарда ежедневно. По подсчетам Oxfam количество и состояние миллиардеров удвоилось за последние десять лет.
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Благодаря чему миллиардеры богатели
Богатство миллиардеров выросло в 2022 году благодаря быстрому росту прибыли в секторах пищевых продуктов и энергии.
- 95 продовольственных и энергетических корпораций по меньшей мере удвоили свою прибыль в 2022 году.
- Они получили 306 миллиардов долларов дополнительной прибыли и выплатили 257 миллиардов долларов (84%) из этой суммы богатым акционерам.
Страны на грани банкротства
Oxfam отмечают в своем отчете, что десятки страны находятся на грани банкротства, а самые бедные страны сейчас тратят в четыре раза больше на погашение долгов перед богатыми кредиторами, чем на здравоохранение.
Следовательно, три четверти правительств мира планируют сокращение расходов государственного сектора, в частности на здравоохранение и образование, на 7,8 триллиона долларов в течение следующих пяти лет.