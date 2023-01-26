Как изменилось состояние разных верст

Состояние 1% самых богатых за последние два года росло на 2,7 миллиарда ежедневно. По подсчетам Oxfam количество и состояние миллиардеров удвоилось за последние десять лет.

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Благодаря чему миллиардеры богатели

Богатство миллиардеров выросло в 2022 году благодаря быстрому росту прибыли в секторах пищевых продуктов и энергии.

95 продовольственных и энергетических корпораций по меньшей мере удвоили свою прибыль в 2022 году.

Они получили 306 миллиардов долларов дополнительной прибыли и выплатили 257 миллиардов долларов (84%) из этой суммы богатым акционерам.