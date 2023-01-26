Як змінились статки різних верст
Статки 1% найбагатших за останніх два роки зростали на 2,7 мільярда щодень. За підрахунками Oxfam кількість та статки мільярдерів подвоїлися за останні десять років.
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Завдяки чому мільярдери багатіли
Багатство мільярдерів зросло у 2022 році завдяки швидкому зростанню прибутку в секторах харчових продуктів та енергії.
- 95 продовольчих та енергетичних корпорацій щонайменше подвоїли свій прибуток у 2022 році.
- Вони отримали 306 мільярдів доларів додаткового прибутку і виплатили 257 мільярдів доларів (84%) із цієї суми багатим акціонерам.
Країни на межі банкрутства
Oxfam зауважують у своєму звіті, що десятки країни перебувають на межі банкрутства, а найбідніші країни зараз витрачають учетверо більше на погашення боргів перед багатими кредиторами, ніж на охорону здоров'я.
Відтак три чверті урядів світу планують скорочення видатків державного сектору, зокрема на охорону здоров'я та освіту, на 7,8 трильйона доларів протягом наступних п'яти років.