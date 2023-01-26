Як змінились статки різних верст

Статки 1% найбагатших за останніх два роки зростали на 2,7 мільярда щодень. За підрахунками Oxfam кількість та статки мільярдерів подвоїлися за останні десять років.

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Завдяки чому мільярдери багатіли

Багатство мільярдерів зросло у 2022 році завдяки швидкому зростанню прибутку в секторах харчових продуктів та енергії.

95 продовольчих та енергетичних корпорацій щонайменше подвоїли свій прибуток у 2022 році.

Вони отримали 306 мільярдів доларів додаткового прибутку і виплатили 257 мільярдів доларів (84%) із цієї суми багатим акціонерам.