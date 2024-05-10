США усиливают давление на Китай: введены новые санкции против 37 компаний

В четверг США добавили 37 китайских компаний в торговые санационные списки. В том числе за поддержку шпионского шара, который в прошлом году пролетел над США.

Сохранение национальной безопасности США

Министерство торговли США включило пять компаний и один научно-исследовательский институт в перечень организаций, которые поддерживают "усилия Китая в сфере военной модернизации, в частности, в рамках аэрокосмических программ Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары".

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В том числе подразделения China Electronics Technology Group также были добавлены в санкционный список из-за того, что они якобы пытались получить американские технологии для поддержки китайских квантовых технологий. А это, по мнению Министерства торговли США "имеет серьезные последствия для национальной безопасности" из-за их военного применения.

Какова реакция Китая

В свою очередь, посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг "вопиющим экономическим принуждением и издевательством в сфере технологий". И в то же время в посольстве отметили, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений. Однако, определенные ограничения и давление Соединенных Штатов на Китай работают.

Об этом свидетельствует и то, что недавно три крупных банка Китая ограничили сотрудничество с российским бизнесом. Несмотря на это, США до сих пор неохотно вводит санкции в отношении крупных китайских банков. А все из-за опасений огромных волновых последствий, которые могут негативно повлиять на мировую экономику и американо-китайские отношения в частности.