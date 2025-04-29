Перед началом туристического сезона некоторые авиакомпании сократяь рейсы из России. Среди них одна из крупнейших авиакомпаний Египта AlMasria Universal Airlines.

Почему египетская авиакомпания сократит рейсы из России

Причина пересмотра летной программы – вторичные санкции Евросоюза, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание.

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Эти санкции ограничили приобретение воздушных судов, поэтому AlMasria почти на треть сократит перевозки из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. В Росавиации сообщили, что египетская авиакомпания решила сократить количество своих рейсов в Россию из-за периодических сбоев в расписании.

После перечисления одного из платежей деньги удерживали на депозитном счете из-за того, что египетскую авиакомпанию упрекнули в работе с Россией. Поэтому в эксплуатацию поступили только два самолета, и то с задержкой более чем на 65 дней,

– рассказал собеседник российского издания.

Известно, что тогда AlMasria направила около 100 миллионов долларов на покупку двух Airbus A321 и двух A330 для эксплуатации на российском рынке.

Что известно о рейсах других авиакомпаний

Перед началом туристического сезона отменят 50% рейсов для туроператора Anex Tour, 37% – для Fun & Sun и 21% – для Coral Travel. Эти рейсы перераспределят между российскими перевозчиками Azur, "Уральскими авиалиниями" и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea Airlines.

Также на решение сократить полеты в Россию повлияли угроза безопасности полетов из-за атак дронов и регулярные задержки с отправлением рейсов.

Зато закрывать допуски египетской авиакомпании не планируют, поскольку из-за этого могут пострадать пассажиры – билеты уже распродали до середины лета и пересадить людей на другие рейсы невозможно.