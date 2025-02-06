"Укравтогаз" возобновляет работу заправок: где уже можно заправиться

"Укравтогаз" возобновляет работу газовых заправок в нескольких городах Украины, в частности в Киеве, Одессе и на западе страны. Цена сжатого природного газа на заправках составляет 30,9 грн за кубометр.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Укравтогаз". Дочерняя компания "Нафтогаза" постепенно возвращает в работу свои автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

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Заправки возвращаются к работе

С декабря снова работают заправки в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Полтаве, а также в западных регионах.

До 2021 года "Укравтогаз" имел 90 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций по всей стране, однако из-за неблагоприятных рыночных условий компания была вынуждена их закрывать. Часть станций оказалась на временно оккупированной территории, однако в других областях заправки начинают восстанавливать работу.

В декабре-январе открылись АГНКС в таких городах: Киев, Одесса, Днепр, Винница, Полтава, Дрогобыч, Самбор, Тернополь, Хуст, Свалява.

На Львовщине ранее работали девять АГНКС, из них пять – во Львове. Компания постепенно обновляет сеть и публикует адреса восстановленных станций на своем сайте.

Цены и процесс заправки

Сжатый природный газ на станциях "Укравтогаза" стоит 30,9 гривен за кубический метр. Его транспортируют по газопроводам, после чего давление повышают до 20 МПа (200 атм) и закачивают в баллоны транспортных средств.

Восстановление работы сети позволит расширить доступ к экологическому топливу и будет способствовать развитию рынка автогаза в Украине.