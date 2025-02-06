Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Укравтогаз". Дочірня компанія "Нафтогазу" поступово повертає в роботу свої автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

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Заправки повертаються до роботи

Від грудня знову працюють заправки у Києві, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Полтаві, а також у західних регіонах.

До 2021 року "Укравтогаз" мав 90 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій по всій країні, однак через несприятливі ринкові умови компанія була змушена їх закривати. Частина станцій опинилася на тимчасово окупованій території, проте в інших областях заправки починають відновлювати роботу.

У грудні-січні відкрилися АГНКС у таких містах: Київ, Одеса, Дніпро, Вінниця, Полтава, Дрогобич, Самбір, Тернопіль, Хуст, Свалява.

На Львівщині раніше працювали дев'ять АГНКС, з них п’ять – у Львові. Компанія поступово оновлює мережу та публікує адреси відновлених станцій на своєму сайті.

Ціни та процес заправки

Стиснений природний газ на станціях "Укравтогазу" коштує 30,9 гривень за кубічний метр. Його транспортують газопроводами, після чого тиск підвищують до 20 МПа (200 атм) і закачують у балони транспортних засобів.

Відновлення роботи мережі дозволить розширити доступ до екологічного пального та сприятиме розвитку ринку автогазу в Україні.