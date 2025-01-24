Обошли "Галю Балувану" и McDonald's: кто открыл больше всего заведений в Украине в 2024 году

Определились лидеры среди владельцев украинских ресторанных компаний, которые открыли больше всего новых пространств в 2024 году. Так, сеть Pizza Day открыла 81 новую локацию в Украине, став лидером среди ресторанных брендов по количеству открытий.

Рекорды открытий: кто в топе

Среди лидеров 2024 года оказались как местные, так и международные бренды. В исследовании Poster определены топ-10 компаний, которые открыли больше всего новых локаций за год, информирует 24 Канал.

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"Галя Балувана" заняла второе место в рейтинге, открыв 70 новых локаций в Украине. Кроме того, компания развивает другие проекты:

Gabar – 9 новых заведений.

Польская франшиза Wesola Pani – 40 новых точек.

MultiCook за рубежом – 150 новых локаций.

CoffeeArt из Запорожья открыли 26 кофеен, а также запустили новые проекты:

Rubimjarim – 7 локаций.

Mlyny – 2 заведения.

Mavra – 1 новое заведение.

Экспансия в Европу

Lviv Croissants открыли 22 новых ресторана в Украине и еще 4 за рубежом: в Польше, Чехии, Словакии и США. В 2024 году бренд больше сосредоточился на международном развитии, что повлияло на количество открытых заведений в стране.

Черноморка запустила 5 новых ресторанов в Украине, 4 в Европе, а также еще одно заведение под брендом "Устрицы и Гуси".



Какие заведения открывались чаще всего / Инфографика Poster

McDonald's в Украине

В 2024 году McDonald's превзошел собственные ожидания, открыв 8 новых ресторанов, хотя планировалось только 6. Новые заведения появились в Черновцах, Одессе, Львове, Боярке, Ковеле, Виннице и дважды в Киеве. Инвестиции компании составили 29 миллионов долларов.

Новые проекты от Gastrofamily

Gastrofamily открыли 7 заведений в Украине и 2 в Польше. Год начался с ресторана Барсук в Киеве, который получил повреждения из-за взрывной волны за несколько дней до открытия.

Несмотря на это, команда быстро восстановила заведение и продолжила расширение, запустив 6 баров "Белый Налив" в украинских городах (Белая Церковь, Луцк, Ровно, Ирпень, Киев) и 2 в Польше (Варшава, Гданьск).