Британский гигант телекоммуникационного бизнеса BT Group заявил о сокращении рабочего персонала вдвое. Руководители хотят, чтобы людей заменили технологии.

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Сколько людей уволит BT Group

Сейчас в компании работает около 130 тысяч человек. Боссы убеждены, что уже к 2030 году им удастся сократить количество рабочего персонала как минимум вдвое и уволить 55 тысяч работников.

Больше всего сокращений произойдет в сфере общения с клиентами и их обслуживания, ведь именно здесь ожидается наибольшее развитие технологий.

Как заявил исполнительный директор ВТ Филипп Янсен, генеративный искусственный интеллект убедил его в том, что компания может уйти очень далеко и сделать услуги лучше, быстрее, а главное – бесперебойными.

BT Group: чем занимается компания

BT – крупнейший провайдер широкополосного доступа и мобильной связи в Великобритании. Сейчас она расширяет свою сеть оптоволокна и избавляется от медных кабелей.

Массовые увольнения начнутся по окончании всех работ, ведь для обслуживания готовых оптоволоконных сетей столько работников будет просто не нужно.