Британський гігант телекомунікаційного бізнесу BT Group заявив про скорочення робочого персоналу вдвічі. Керівники хочуть, аби людей замінили технології.

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Скільки людей звільнить BT Group

Зараз в компанії працює близько 130 тисяч людей. Боси переконані, що вже до 2030 року їм вдасться скоротити кількість робочого персоналу щонайменше вдвічі та звільнити 55 тисяч працівників.

Найбільше скорочень відбудеться у сфері спілкування з клієнтами та їх обслуговування, адже саме тут очікується найбільший розвиток технологій.

Як заявив виконавчий директор ВТ Філіп Янсен, генеративний штучний інтелект переконав його в тому, що компанія може піти дуже далеко та зробити послуги кращими, швидшими, а головне – безперебійними.

BT Group: чим займається компанія

BT – це найбільший провайдер широкосмугового доступу та мобільного зв'язку у Великій Британії. Просто зараз вона розширює свою мережу оптоволокна та позбувається від мідних кабелів.

Масові звільнення почнуться після закінчення усіх робіт, адже для обслуговування готових оптоволоконних мереж стільки працівників буде просто непотрібно.