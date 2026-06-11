Украинцы массово начали скупать некоторые товары: Varus заметил новый тренд на сладкое
Украинцы в последнее время начали значительно активнее покупать определенные категории товаров. В сети Varus зафиксировали заметный рост продаж сладостей и еще некоторых товаров.
Что чаще всего покупают в Varus?
Украинцы в последнее время стали больше покупать сладкого, в частности шоколада. Об этом рассказала директор по операционному маркетингу Varus Анна Луганская, пишет LIGA.net.
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Очень выросли покупки сладкого и в штуках, и в объеме по сравнению с 2025 и 2024 годами,
– говорит Луганская.
По ее словам, наибольший рост продемонстрировали:
- шоколадные батончики – плюс 50%;
- энергетические напитки – плюс 22%;
- готовая кулинария и еда на вынос – плюс 10%.
В компании отмечают, что спрос на сладости растет как в натуральном выражении, так и по объему продаж.
Похожая тенденция есть и в других продуктовых сетях. Гендиректор Metro Украина Елена Вдовиченко говорила, что после российских обстрелов люди чаще покупают готовую еду. Кроме того, покупатели пытаются сбалансировать эмоциональное состояние – продажи соленых и сладких снеков растут на 12%.
К слову, несмотря на активное развитие различных форматов торговли, основной объем покупок украинцы до сих пор делают в супермаркетах. По данным Varus:
- Около 80% продаж продуктов приходится именно на супермаркеты;
- Средний покупатель посещает их примерно 15 раз в месяц.
В то же время в последнее время все больше людей начали пользоваться магазинами формата "у дома".
Что происходит с ценами на шоколад?
- Цены на какао упали более чем на 70% после рекордного роста в 2024 году из-за снижения спроса и улучшения урожаев. Несмотря на удешевление сырья, производители используют дорогие запасы или новые рецептуры с уменьшенным содержанием какао, а спрос на шоколад остается слабым.
- Между тем Гана, второй по величине производитель какао в мире, готовится требовать от международных покупателей и шоколадных компаний инвестировать непосредственно в африканские плантации. В стране считают, что расходы на устойчивое производство больше не могут оставаться лишь проблемой фермеров и государств.