Несколько народных депутатов объяснили, что именно предусматривает принятый законопроект. 24 канал передает детали.

Читайте также Coca-Cola возобновила производство Schweppes на заводе в деоккупированной Большой Дымерке

Бизнес не будут штрафовать за просрочку отчетности

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект №7378, предусматривающий освобождение от ответственности за нарушение требований о своевременности и полноте обнародования финансовой отчетности. Свои голоса "за" отдал 281 нардеп.

Алексей Гончаренко пояснил, что проголосованные внесения изменений касаются законопроекта о защите интересов субъектов представления отчетности во время военного положения и будут действовать в течение военного положения и в течение 3 месяцев после его окончания.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула, что государство продолжает поддерживать предпринимателей в условиях войны. Именно поэтому, по ее словам, теперь обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими документами можно будет на своей странице или вебсайте в течение 3 месяцев после окончания войны сразу за весь период необнародования.

Кроме того, уточнила народный депутат, юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования таких документов:

годовой консолидированной финансовой отчетности;

аудиторских отчетов;

отчетов об управлении;

консолидированного отчета об управлении;

отчетов о платежах в пользу государства;

консолидированной отчетности о платежах в пользу страны.

Напомним, что еще в мае Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине – в настоящее время законодательно действует до 23 августа 2022 года.

Вас может заинтересовать – экономический кризис в россии хуже, чем об этом заявляет кремль: смотрите видео