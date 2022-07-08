Декілька народних депутатів пояснили, що саме передбачає ухвалений законопроєкт. 24 канал передає деталі.

Читайте також Coca-Cola відновила виробництво Schweppes на заводі у деокупованій Великій Димерці

Бізнес не штрафуватимуть за протермінування звітності

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №7378, який передбачає звільнення від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності. Свої голоси "за" віддав 281 нардеп.

Олексій Гончаренко пояснив, що проголосовані внесення змін стосуються законопроєкту щодо захисту інтересів суб'єктів подання звітності під час воєнного стану й діятимуть впродовж воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що держава продовжує підтримувати підприємців в умовах війни. Саме тому, за її словами, відтепер оприлюднити фінансову звітність разом з відповідними документами можна буде на своїй сторінці або вебсайті протягом 3 місяців після закінчення війни одразу за весь період неоприлюднення.

Крім того, уточнила народна депутатка, юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення термінів оприлюднення таких документів:

річної консолідованої фінансової звітності;

аудиторських звітів;

звітів про управління;

консолідованого звіту про управління;

звітів про платежі на користь держави;

консолідованої звітності про платежі на користь держави.

Нагадаємо, що ще у травні Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні – наразі він законодавчо діє до 23 серпня 2022 року.

Вас може зацікавити – економічна криза у росії є гіршою, ніж про це заявляє кремль: дивіться відео