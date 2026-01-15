Укр Рус
15 января, 15:33
ФЛП в 2026 году будут штрафовать на 150% стоимости товара: за что точно накажут

Альбина Ковпак
  • В 2026 году предпринимателей будут штрафовать за нарушение некоторых правил: на 100% за первое нарушение и 150% за последующие.
  • Основные основания для штрафов включают отсутствие или неправильное использование РРО, незарегистрированные кассовые аппараты, неполные чеки и неправильную фискализацию подакцизных товаров.

В 2026 году ФЛП массово будут штрафовать за нарушения, связанные с фискальными чеками. В качестве штрафа могут начислить 100% или 150% стоимости товара или услуги, которую вы предоставляете.

Какие штрафы действуют в 2026 году?

Переходный период завершился, поэтому предпринимателей будут штрафовать за нарушение правил фискализации, пишет 24 Канал со ссылкой на юркомпанию Богдана Янкива.

За продажу товаров без чека предусмотрена такая ответственность:

  • 100% стоимости товара или услуги - за первое нарушение;
  • 150% стоимости - за каждое последующее нарушение.

За что ФЛП точно оштрафуют?

Налоговики проверяют не только наличие РРО или ПРРО, но и правильность их использования. Самые распространённые основания для штрафов:

  • отсутствует кассовый аппарат или программный РРО на месте расчётов;
  • используется незарегистрированный или неисправный РРО;
  • покупка проведена не на полную сумму;
  • в чеке нет обязательных данных (названия товара, номера чека, QR-кода);
  • покупателю не выдали бумажный чек без его согласия на электронный;
  • продажа подакцизных товаров без правильной фискализации.

Кроме финансовых санкций за РРО, возможны и дополнительные административные штрафы за нарушение кассовой дисциплины.

Что нужно помнить?

  1. Каждая наличная операция требует чека – независимо от того, получаете вы деньги или возвращаете;
  2. Возврат товара не отменяет необходимости фискализации операции;
  3. Один и тот же товар может привести к нескольким штрафам, если не соблюдать правила на всех этапах.

Какие еще штрафы для ФЛП есть?

  • ФЛП могут получить штрафы за просрочку налогов, неоформленных работников и торговлю без регистрации. За несвоевременную подачу отчетности можно получить 340 гривен штрафа, а за отсутствие первичных документов – 1 020 гривен.

  • Самая высокая сумма штрафа, которую могут выписать ФЛП, может колебаться в сумме от 80 тысяч до 240 тысяч гривен, иногда даже больше, в зависимости от полученного вида наказания.

  • Штраф для ФЛП 1 и 2 группы за неуплату налогов составляет 50% от неуплаченной суммы. ФЛП 3 группы при задержке уплаты до 30 дней получают штраф 5%, более 30 дней – 10%.