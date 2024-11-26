Штрафы для ФЛП существенно выросли: за что взимают деньги

В течение года Налоговая уже успела проверить 5 483 ФЛП. Это на 26% меньше чем в прошлом году, но размер штрафов, наоборот, вырос.

Штрафы ФЛП выросли

В среднем сейчас проходит около 600 документальных проверок в месяц, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Например, в 2021 году проводилось около 2 600 проверок. Несмотря на это сумма штрафов в 2024 году выросла в 5,7 раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Некоторые предприниматели успешно обжаловали штрафные решения, вынесенные по результатам налоговых проверок. В этом году органы власти сначала доначислили налоговые обязательства на сумму 2,33 миллиарда гривен. Однако после процесса обжалования общая сумма была пересмотрена до 1,06 миллиарда гривен.

За какие нарушения штрафуют

занижение доходов;

завышение расходов;

неправомерное пользование налоговыми льготами;

допуск нарушений в сфере НДС;

задержка подачи отчетности;

сотрудничество с рисковыми контрагентами;

не соблюдение валютного законодательства;

нарушение правил учета налоговых разниц.

Напомним! С 1 декабря в Украине также отменяется мораторий на документальные проверки предпринимателей 1 и 2 групп, поэтому количество проверок может увеличиться.