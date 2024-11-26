Штрафы для ФЛП существенно выросли: за что взимают деньги
В течение года Налоговая уже успела проверить 5 483 ФЛП. Это на 26% меньше чем в прошлом году, но размер штрафов, наоборот, вырос.
Штрафы ФЛП выросли
В среднем сейчас проходит около 600 документальных проверок в месяц, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
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Например, в 2021 году проводилось около 2 600 проверок. Несмотря на это сумма штрафов в 2024 году выросла в 5,7 раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Некоторые предприниматели успешно обжаловали штрафные решения, вынесенные по результатам налоговых проверок. В этом году органы власти сначала доначислили налоговые обязательства на сумму 2,33 миллиарда гривен. Однако после процесса обжалования общая сумма была пересмотрена до 1,06 миллиарда гривен.
За какие нарушения штрафуют
- занижение доходов;
- завышение расходов;
- неправомерное пользование налоговыми льготами;
- допуск нарушений в сфере НДС;
- задержка подачи отчетности;
- сотрудничество с рисковыми контрагентами;
- не соблюдение валютного законодательства;
- нарушение правил учета налоговых разниц.
Напомним! С 1 декабря в Украине также отменяется мораторий на документальные проверки предпринимателей 1 и 2 групп, поэтому количество проверок может увеличиться.