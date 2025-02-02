Зарплаты в конверте, квоты на лиц с инвалидностью: сколько и за что будут штрафовать бизнес

В Украине работодатели обязаны официально оформлять работников и выплачивать им заработную плату "в белую", то есть со всеми налогами. Кроме того, компании должны придерживаться квот на трудоустройство лиц с инвалидностью. Однако не все предприятия выполняют эти требования.

Проблема теневого сектора

Теневой сектор экономики остается значительным. Правда, официально Минэкономики публиковали данные в 2022 году. Так, согласно им, в 2021 году теневой сектор составлял 32% официального ВВП. Вероятно, эта цифра выросла. Какие штрафы предусмотрены для работодателей в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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Штрафы за неофициальное трудоустройство

Если компания не оформляет трудовые отношения с работником, ей грозят финансовые санкции, которые зависят от минимальной зарплаты (МЗП). В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, а штрафы следующие:

Трудоустройство без официального оформления – 80 000 гривен (10 МЗП) за каждого неоформленного работника.

Повторное нарушение в течение двух лет – 240 000 гривен (30 МЗП) за каждого работника.

Несвоевременная выплата зарплаты – 24 000 гривен (3 МЗП) за каждого работника.

Несоблюдение минимальных гарантий по оплате труда – 16 000 гривен (2 МЗП) за каждого работника.

Учтите. ФЛП на едином налоге (1-3 группы) получают только предупреждение вместо штрафа.

Основаниями для наложения штрафа на работодателя могут быть:

Решение суда о признании трудовых отношений с неофициальным работником.

Акт проверки Гоструда или ГНС, где зафиксированы нарушения.

Выявление "чёрных" зарплат во время проверки налоговой службы.

Кроме штрафов, налоговая может начислить неуплаченные налоги и штраф в 10-кратном размере от суммы уклонения.

Трудоустройство лиц с инвалидностью: что изменилось в 2025 году

Работодателей обязали соблюдать квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью. Квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью:

для предприятий с 8 до 25 работников: необходимо создать как минимум одно рабочее место для лица с инвалидностью.

для предприятий с более 25 работниками: установлена квота в размере 4% от среднеучетной численности штатных работников.

В случае нарушения работодатель платил штраф в размере средней годовой зарплаты на предприятии за каждое незанятое место. Но с января 2025 года ситуация изменилась, ведь Верховная Рада приняла Закон №5344-д.

Он отменяет штрафы за невыполнение квот, вводит взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. И устанавливает государственные стандарты обустройства рабочих мест для людей с особыми потребностями.

Важно. Теперь работодатели могут или трудоустроить лиц с инвалидностью, или платить взнос в специальный фонд.

В то же время для компаний, что трудоустраивают лиц с инвалидностью, существуют льготы. Работодатели получают такие стимулы: