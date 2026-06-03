Совладелец "Сильпо" поглотил известную сеть: 180 магазинов перейдут под управление "Форы"

Группа Fozzy Group продолжает усиливать свои позиции на украинском рынке розничной торговли. На этот раз компания получила контроль над сетью из 180 магазинов "Бадьорий".

Совладелец "Сільпо" купил известную сеть

Инвестфонд "Бенефит", который входит в структуру группы, завершил сделку по получению контроля над компанией "Недлес" – оператором сети магазинов "Бадьорий", пишет RAU.

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Таким образом сеть "Фора" расширяет присутствие в Киеве и Киевской области – берет в управление около 180 магазинов "Бадьорий".

Известно, что еще в конце марта совладелец Fozzy Group Владимир Костельман получил разрешение АМКУ на получение контроля над сетью "Бадьорий". Тогда передачу контроля над ООО "Недлес" передали инвестфонду "Бенефит".

Согласно данным YouControl, 40,2% акций венчурного фонда "Бенефит" принадлежат Владимиру Костельману. Именно через эту структуру и была реализована сделка.

Для "Форы" эта сделка является частью стратегии по активному развитию магазинов "у дома". Компания планирует:

усилить присутствие в Киеве и Киевской области;

увеличить операционную эффективность благодаря масштабу;

сделать еще доступнее для гостей удобный сервис, готовую еду, кофе, товары ежедневного спроса;

предложить покупателям больше выгодных ценовых предложений.

Мы видим, что люди все чаще делают быстрые ежедневные покупки рядом с домом. Им важно, чтобы было удобно, быстро и по выгодной цене. По данным международных исследований NielsenIQ и YouGov, convenience-форматы сегодня является одним из самых динамичных сегментов ритейла. Именно поэтому мы видим значительный потенциал в развитии формата "у дома" и планируем и в дальнейшем масштабировать наше присутствие в этом сегменте по всей Украине,

– говорит Дмитрий Фильченков, Chief Executive Officer Фора.

Известно, что на первом этапе для покупателей почти ничего не изменится. Магазины продолжат работать в привычном формате, а интеграция в структуру "Форы" будет происходить постепенно.

Интересно! До заключения сделки сеть "Фора" насчитывала 398 магазинов по всей Украине.

Сколько налогов заплатила Fozzy Group?

Fozzy Group в 2025 году открыла 96 новых магазинов и обновила еще 7. Магазины группы ежедневно посещали более 1 миллиона гостей, пишет USCS.

В 2025 году Fozzy Group уплатила более 15,9 миллиардов гривен налогов, сборов и единого социального взноса. Из них более 12,9 млрд грн перечислили в бюджет продуктовые ритейл-сети группы.

Наибольший вклад сделала сеть "Сильпо" - 9,3 миллиардов гривен;

"Фора" уплатила 2,6 миллиарда гривен;

"THRASH! ТРАШ!" - 629 миллионов гривен;

А FOZZY - 364 миллиона гривен.

Сколько налогов уплатила Fozzy Group / инфографика USCS

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