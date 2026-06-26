Резкое заявление Варшавы: польским компаниям посоветовали не инвестировать во Львов

Министерство иностранных дел Польши рекомендует польскому бизнесу пока воздержаться от новых инвестиций во Львов. Причиной послужил затянувшийся спор между львовскими властями и польской компанией, которая строила мусороперерабатывающий завод.

Что известно о заявлении Теофила Бартошевского

Заявление прозвучало после Дня устойчивости Львова, который состоялся накануне Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, пишет Business Insider Polska.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский подтвердил, что ведомство пока не рекомендует польским компаниям вкладывать средства именно во Львов.

По его словам, польские власти хорошо знают о конфликте между компанией и Львовом и уже неоднократно поднимали этот вопрос перед украинской стороной.

В настоящее время мы не можем рекомендовать ни одной польской компании инвестировать во Львов. Однако речь идет не об Украине, а об отдельном городе в Украине. Мы неоднократно вмешивались на всех политических и дипломатических уровнях в Украине. Этот вопрос еще не решен, но он остается в центре нашего внимания,

– сказал он.

При чем здесь Андрей Садовый и мусороперерабатывающий завод во Львове

Его слова фактически подтвердил министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя пост мэра Львова Андрея Садового о подписании шести соглашений на Lviv Resilience Day в Гданьске (мероприятие прошло отдельно от Конференции по восстановлению Украины).

Тогда Садовый сообщил о привлечении 2,5 миллиона евро поддержки и подписании шести международных соглашений. Партнерами города стали организации из Литвы, Германии, Чехии, Швеции и Франции. При этом среди новых соглашений не было ни одной польской компании или учреждения.

На это обратил внимание министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Возможно, это и к лучшему, ведь польская компания, построившая мусоросжигательный завод во Львове, долго ждет оплаты,

– написал он.

Мэр Львова также заявил, что Ярослав Качиньский упомянул его в своём заявлении во время URC 2026 и возмутился его присутствием в городе. Однако Садовый отметил, что не был на конференции.

Между политиками также произошла перепалка по поводу контракта с польской фирмой. По словам Садового, речь идет о подрядчике, который так и не смог построить мусороперерабатывающий завод. Он рассказал, что из-за невыполнения обязательств город был вынужден расторгнуть контракт.

Таким образом, эта ситуация демонстрирует, что для международных инвесторов важно не только желание сотрудничать, но и уверенность в выполнении финансовых обязательств. Если конфликт вокруг польской компании не будет урегулирован, это может негативно повлиять на готовность иностранного бизнеса вкладывать средства именно во Львов.

К слову, Ярослав Качиньский заявил о намерении вернуть государственную награду Украины. Он отказался от ордена князя Ярослава Мудрого II степени.

На вопрос журналистов, станет ли его жест очередным шагом к эскалации в украинско-польских отношениях, Качиньский ответил, что "конфликт быстро эскалирует другая сторона". Кроме того, политик считает, что Польша должна блокировать открытие следующих переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз.