Андрей Садовый опубликовал ответ в своих социальных сетях.

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Что сказал Садовый?

Мэр Львова заявил, что Ярослав Качиньский упомянул его в своем заявлении во время URC 2026 и выразил возмущение его присутствием в городе. Однако Садовый отметил, что не был на конференции.

Он рассказал, что находится в немецком Дюссельдорфе, где встречался с мэром. Садовый сказал, что они подпишут соглашение, по которому город станет партнером Львова в поддержке Украины и развитии совместных проектов.



Политик поблагодарил Польшу и Гданьск за организацию конференции. Он рассказал, что накануне во Львове провёл другой форум, на котором европейские партнёры подписали 6 новых соглашений и привлекли дополнительные 2,5 миллиона для города.

Что он сказал о скандале с контрактом?

Между политиками также произошла перепалка по поводу контракта с польской фирмой. По словам Садового, речь идет о подрядчике, который так и не смог построить мусороперерабатывающий завод. Он рассказал, что из-за невыполнения обязательств город был вынужден расторгнуть контракт.

Политик в ходе выступления поблагодарил граждан соседней страны за их помощь нашему государству в войне.

Тем не менее благодарю всех польских друзей, которые, несмотря на политический шум, продолжают поддерживать Украину и Львов,

– сказал Садовый.

Также он заявил, что планирует обратиться в суд из-за безосновательных обвинений польского политика.

Как развиваются отношения между странами?

Министерство иностранных дел Украины работает над урегулированием обострения отношений между Киевом и Варшавой. Как отметил пресс-секретарь, наша страна выступает за диалог с Польшей и работает над снижением эмоций и сглаживанием "острых углов" в отношениях.

Польское правительство отреагировало на предложение Европейской комиссии помочь в урегулировании спора между Киевом и Варшавой. Там заявили, что не нуждаются в посредниках для урегулирования отношений с Украиной, несмотря на нынешние разногласия между странами. В Варшаве подчеркнули, что деэскалация конфликта отвечает интересам обоих государств.