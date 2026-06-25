Об этом лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" заявил во время пресс-конференции, сообщает RMF24.

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Как Качинский обосновал свое решение?

Качинский отметил, что врученный ему орден не является высшей степенью, ведь он не является главой государства.

Это будет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинской элите. С другой стороны, это акт лояльности к нашему президенту. Такие акты необходимы сегодня,

– сказал польский политик.

На вопрос журналистов, станет ли его жест очередным шагом к эскалации в украинско-польских отношениях, Качинский ответил, что "конфликт быстро эскалирует другая сторона".

Кроме того, по мнению политика, Польша должна блокировать открытие следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция партии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня 2022 года наградил тогдашнего вице-премьера Польши Ярослава Качинского орденом "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Ранее вице-маршал Сената Польши Михал Каминский заявлял, что возвращает две украинские государственные награды, полученные за поддержку евроинтеграции Украины.