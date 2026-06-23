Так польское правительство отреагировало на предложение Европейской комиссии помочь в урегулировании спора между Киевом и Варшавой. Об этом пишет Onet.

Смотрите также "Это надолго": политолог объяснил, как Украине следует вести себя во время кризиса в отношениях с Польшей

Почему Польша отвергла помощь Еврокомиссии?

Польское правительство заявило, что не видит необходимости в посредничестве Европейского Союза для урегулирования отношений с Украиной. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, комментируя предложение Европейской комиссии присоединиться к урегулированию спора между двумя странами.

Накануне пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью сообщила, что Брюссель готов выступить посредником между Варшавой и Киевом. Она отметила, что обострение отношений между союзниками выгодно прежде всего России и её руководству. Впрочем, в польском правительстве подчеркнули, что вопросы двусторонних отношений должны решаться без привлечения посторонних посредников.

Я думаю, что нам не нужны никакие посредники в отношениях Польши с Украиной. Конечно, ситуация сложнее, чем раньше. Я считаю, что в интересах Польши и Украины – деэскалация этого конфликта, ведь нам вместе есть над чем работать,

– заявил Адам Шлапка.

Шлапка также обратил внимание на предстоящую Конференцию по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2026), которая состоится в польском Гданьске. По его словам, мероприятие может стать важной возможностью не только для Украины и Польши, но и для всей Европы.

Ожидается, что в конференции примут участие главы правительств, министры и руководители международных финансовых институтов. Основными темами станут экономическая поддержка Киева, восстановление страны и вопросы безопасности.

Ранее сообщалось, что Украину на конференции будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Изначально участие в мероприятии планировал принять президент Владимир Зеленский, однако впоследствии формат украинского представительства был изменен.

Почему обострились отношения между Польшей и Украиной?

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей начала нарастать после серии политических и общественных споров, которые обострились в последние месяцы.

Одним из поводов для дискуссий стали вопросы исторической памяти и разные подходы Варшавы и Киева к их трактовке. Впоследствии в Польше стали фиксироваться случаи враждебного отношения к украинцам, в частности нападения и проявления травли детей в школах, о чем заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

На этом фоне в польском обществе также усилились критические настроения в отношении украинской власти, а социологические опросы показали рост числа граждан, негативно оценивающих позицию президента Владимира Зеленского в отношении Польши. Дополнительный резонанс вызвали дискуссии вокруг государственных наград и отношения польских властей к украинскому лидеру.

Параллельно политики и общественные деятели обеих стран всё чаще начали публично комментировать острые вопросы двусторонних отношений. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что втягивание политиков в конфликт является стратегической ошибкой, последствия которой могут негативно сказаться как на Польше, так и на Украине.