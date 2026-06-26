Що відомо про заяву Теофіла Бартошевського

Заява пролунала після Дня стійкості Львова, який відбувся напередодні Конференції з відбудови України у Гданську, пише Business Insider Polska.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський підтвердив, що відомство наразі не радить польським компаніям вкладати кошти саме у Львів.

За його словами, польська влада добре знає про конфлікт між компанією та Львовом і вже неодноразово порушувала це питання перед українською стороною.

Наразі ми не можемо рекомендувати жодній польській компанії інвестувати у Львів. Однак, мова йде не про Україну, а про окреме місто в Україні. Ми неодноразово втручалися на всіх політичних та дипломатичних рівнях в Україні. Це питання ще не вирішене, але воно залишається в центрі нашої уваги,

– сказав він.

До чого тут Андрій Садовий та сміттєвий завод у Львові

Його слова фактично підтвердив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи допис мера Львова Андрія Садового про підписання шести угод на Lviv Resilience Day у Гданську (захід відбувся окремо від Конференції з відновлення України).

Тоді Садовий повідомив про залучення 2,5 мільйона євро підтримки та підписання шести міжнародних угод. Партнерами міста стали організації з Литви, Німеччини, Чехії, Швеції та Франції. Водночас жодної польської компанії чи установи серед нових домовленостей не було.

На це звернув увагу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Можливо, це й на краще, бо польська компанія, яка побудувала сміттєспалювальний завод у Львові, довго чекає на оплату,

– написав він.

Мер Львова також заявив, що Ярослав Качинський згадав його у своїй заяві під час URC 2026 та обурився присутності у місті. Проте Садовий зазначив, що не був на конференції.

Між політиками також відбулась перепалка щодо контракту з польською фірмою. За словами Садового, йдеться про підрядника, який так і не зміг збудувати сміттєпереробний завод. Він розповів, що через невиконання зобов’язань місто було змушене розірвати контракт.

Отже, ця ситуація демонструє, що для міжнародних інвесторів важливе не лише бажання співпрацювати, а й впевненість у виконанні фінансових зобов'язань. Якщо конфлікт навколо польської компанії не буде врегульований, це може негативно вплинути на готовність іноземного бізнесу вкладати кошти саме у Львів.

До слова, Ярослав Качинський заявив про намір повернути державну нагороду України. Він відмовився від ордена князя Ярослава Мудрого II ступеня.

На запитання журналістів, чи стане його жест черговим кроком до ескалації в українсько-польських відносинах, Качинський відповів, що "конфлікт швидко ескалює інша сторона". Крім того політик вважає, що Польща має блокувати відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу.