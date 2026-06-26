Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає 24 Канал. Він висловив думку, що розбіжності, які склались між сторонами, можуть мати продовження, якщо вони не зупиняться.

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Коментуючи тему взаємин нашої держави з країнами Центральної Європи, зокрема Польщею, керівник Офісу Президента наголосив на народній мудрості, що з сусідами слід зберігати гарні відносини, адже перш за все це питання безпеки.

З усіма сусідами треба мати нормальні, нейтральні, щоб вони не йшли в "мінус" відносини. Інакше буде так само, як з Росією,

– підкреслив Буданов.

Очільник ОПУ оцінює подію довкола позбавлення українського лідера Зеленського з боку польського президента Навроцького ордена Білого Орла, як незрілість польської сторони, яка ухвалила таке рішення.

Оцінюю це дуже погано. Це велика помилка, при чому дуже страшна. Загострення з сусідами завжди викликає серйозні проблеми: від політичних до суто економічних,

– озвучив Буданов.

Він назвав рішення Навроцького дивним і вважає, що це питання не було належним чином відпрацьоване. На думку Буданова, у такому разі Польща мала б позбавити цієї найвищої державної відзнаки й італійського диктатора Муссоліні, яку той отримав у 1923 році.

Нагадаємо, що у Польщі 8 червня пройшло засідання капітули ордена, на якому розглядалося питання щодо цієї відзнаки. Згодом польському лідеру Навроцькому передали висновок комісії, аби він ухвалив остаточне рішення. Він позбавив Зеленського ордена Білого Орла, критикуючи його рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА. Навроцький заявив, що "у польсько-українських відносинах є межі, які не можна перетинати".

Український президент повернув поштою цю нагороду. І нагадав про те, що саме народу і армії України у 2023 році вона була адресована. Зеленський запевнив, що Україна і надалі буде відкритою до предметного діалогу з Польщею, маючи на меті не допускати "різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів".