Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал. Он высказал мнение, что разногласия, возникшие между сторонами, могут продолжиться, если они не остановятся.

Смотрите также "Я не буду способствовать этой напряженности", — Туск рассказал об интересах Польши в отношении Украины

Обострение отношений между Киевом и Варшавой: какими могут быть последствия?

Комментируя тему взаимоотношений нашего государства со странами Центральной Европы, в частности с Польшей, глава Офиса Президента подчеркнул народную мудрость о том, что с соседями следует поддерживать хорошие отношения, ведь прежде всего это вопрос безопасности.

Со всеми соседями нужно поддерживать нормальные, нейтральные отношения, чтобы они не шли в "минус". Иначе будет так же, как с Россией,

– подчеркнул Буданов.

Глава ОПУ оценивает событие, связанное с лишением украинского лидера Зеленского польским президентом Навроцким ордена Белого Орла, как незрелость польской стороны, принявшей такое решение.

Оцениваю это очень плохо. Это большая ошибка, причем очень страшная. Обострение отношений с соседями всегда вызывает серьезные проблемы: от политических до сугубо экономических,

– заявил Буданов.

Он назвал решение Навроцкого странным и считает, что этот вопрос не был должным образом проработан. По мнению Буданова, в таком случае Польша должна была бы лишить этой высшей государственной награды и итальянского диктатора Муссолини, которую тот получил в 1923 году.

Напомним, что в Польше 8 июня состоялось заседание капитула ордена, на котором рассматривался вопрос об этой награде. Впоследствии польскому лидеру Навроцкому передали заключение комиссии, чтобы он принял окончательное решение. Он лишил Зеленского ордена Белого Орла, раскритиковав его решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА. Навроцкий заявил, что "в о польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя пересекать".

Украинский президент вернул эту награду по почте. И напомнил о том, что именно народу и армии Украины в 2023 году она была адресована. Зеленский заверил, что Украина и впредь будет открыта для конструктивного диалога с Польшей, стремясь не допускать "разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов".