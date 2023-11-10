Польские перевозчики продолжат протесты на границе: 3-часовые переговоры ничего не дали

Блокада некоторых пунктов пропуска польскими перевозчиками будет продолжаться. Польские чиновники пытались объяснить, почему их требования безосновательны, но никакого результата это не дало.

Польские перевозчики не послушали своих чиновников

Польские чиновники прибыли на границу с Украиной, где протестует одна из ассоциаций местных перевозчиков. Представители власти пытались объяснить протестующим, что их забастовка не имеет никакого смысла, однако пока безрезультатно.

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В течение трех часов чиновники пытались объяснить, что выполнять их требования просто невозможно. В частности, что касается возврата разрешений и других ограничений для украинского бизнеса, то решения об изменениях в "транспортном безвизе" должны приниматься в Брюсселе. ЕС дал четкий сигнал о том, что никаких ограничений против Украины и украинского бизнеса внедрять не собирается.

Мнения польских перевозчиков после встречи с чиновниками разбегаются: одни увидели желание урегулировать ситуацию, другие не услышали никаких предложений, свидетельствующих о выполнении их требований.

Безумные очереди и повышенные требования

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Протестующие заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". В результате их действий уже заблокировано движение почти двух тысяч грузовиков.

Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, протестующие пропускают по несколько грузовиков в час, но проблему больших скоплений это не решает. В настоящее время единственным пунктом пропуска, который не блокируют поляки, является "Медика – Шегини". Там уже образовалась очередь из грузовиков на 30 километров.

Польские перевозчики требуют возвращения разрешений для украинских грузовиков, запрета регистрации бизнеса, капитал которого находится вне ЕС, и другие преференции. Удовлетворить эти требования польское правительство не может, а Евросоюз не хочет вводить ограничения по украинскому бизнесу.