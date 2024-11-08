В Украине существенно увеличили штрафы для ФЛП: о каких нарушениях идет речь

Налоговая провела уже 5 483 документальные проверки физических лиц-предпринимателей. Хотя количество проверок на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но сумма штрафных санкций существенно возросла.

Сколько штрафов получили ФОПы

В среднем налоговая сейчас проводит 600 проверок в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Для сравнения, в 2021 году проводилось около 2 600 проверок. А впрочем, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раз, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Некоторые предприниматели оспаривают штрафные решения. Например, этого года после налоговых проверок было доначислено 2,33 миллиарда гривен, но после обжалования сумма снизилась до 1,06 миллиарда гривен.

Интересно! Для сравнения, прошлом году предпринимателям удалось обжаловать лишь треть штрафов.

За какие нарушения могут штрафовать

Налоговая может доначислить налоги после проверки, если предприниматель:

занижал доходы;

завышал расходы;

неправомерно пользовался налоговыми льготами;

допускал нарушения в сфере НДС; задерживал подачу отчетности задерживал подачу отчетности;

сотрудничал с рисковыми контрагентами;

не соблюдал валютное законодательство;

нарушал правила учета налоговых разниц.

К слову! В этом году Налоговая запланировала более 3,3 тысяч плановых проверок для компаний и предпринимателей. С 1 декабря в Украине также отменяется мораторий на документальные проверки предпринимателей 1 и 2 групп, поэтому количество проверок может увеличиться.