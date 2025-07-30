В Польше открылись более 600 украинских IT-компаний с начала полномасштабной войны
- С начала войны украинцы основали в Польше 610 IT-компаний, причем ежегодный показатель вырос почти втрое.
- Больше всего компаний открыли в Варшаве, Кракове и Вроцлаве; более 80% – микробизнеса с капиталом до 10 тысяч злотых.
С начала полномасштабного вторжения России украинцы основали в Польше уже 610 IT-компаний.
Насколько вырос показатель?
Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Опендатабот, информирует 24 Канал. В мирное время, до 2022 года, таких компаний в среднем появлялось 76 в год.
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После начала войны этот показатель вырос почти втрое – до 195 компаний ежегодно. В то же время всплеск активности постепенно снижается:
- 2022 год – 249 компаний (из них 41 до 24 февраля),
- 2023 год – 189,
- 2024 год – 147,
- 2025 год – пока 66 новых регистраций.
В каких городах чаще всего регистрировали ФЛП
Самыми популярными регионами стали Мазовецкое воеводство (Варшава), Малопольское (Краков) и Нижнесилезское (Вроцлав). А на севере Польши украинский IT-бизнес почти не регистрируется.
Подавляющее большинство новых компаний – это микробизнесы с минимальным капиталом:
- более 80% компаний имеют стартовый капитал до 10 тысяч злотых (ориентировочно 2700 долларов),
- только 6 компаний задекларировали более 500 тысяч злотых.
По данным DOU, 39% украинских айтишников за рубежом живут именно в Польше. Из них:
- 43% – разработчики,
- 20% – тестировщики,
- более 55% остаются оформленными в Украине,
- 40,7% – трудоустроены по польскому законодательству.
Интересно. Средняя зарплата украинского IT-специалиста в Польше составляет 3500 долларов, сеньоры с 5+ годами опыта – 5000 долларов, а специалисты с опытом менее 3 лет – около 1150 долларов.