Кредитная активность украинского бизнеса

В 2023 году украинские предприниматели активно обращались к программе кредитования "5-7-9". В течение года было выдано 23 973 кредита на общую сумму в 97,2 миллиарда гривен.

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Если считать с момента запуска программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то было выдано 78 964 льготных кредита. Общая сумма предоставленного займа составила почти 267 миллиардов гривен.

Выдача кредитов по программе "5-7-9" / Инфографика Минфина

Во время военного положения было выдано более 44 тысяч кредитов на 177 миллиардов гривен. Только 12,38 миллиарда привлекли для инвестиций, часть денег направили на антикризисные меры, рефинансирование предыдущих кредитов и прочее.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Также сообщается, что более 36 миллиардов гривен взяли производители сельскохозяйственных товаров, а 58 миллиардов гривен предприниматели взяли на антивоенные цели.