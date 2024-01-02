Кредитна активність українського бізнесу

У 2023 році українські підприємці активно зверталися до програми кредитування "5-7-9". Впродовж року було видано 23 973 кредитів на загальну суму в 97,2 мільярда гривень.

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Якщо рахувати з моменту запуску програми "Доступні кредити 5-7-9%", то було видано 78 964 пільгових кредити. Загальна сума наданої позики склала майже 267 мільярдів гривень.

Видача кредитів за програмою "5-7-9" / Інфографіка Мінфіну

Під час воєнного стану було видано понад 44 тисячі кредитів на 177 мільярдів гривень. Лише 12,38 мільярда залучили для інвестицій, частину грошей спрямували на антикризові заходи, рефінансування попередніх кредитів тощо.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Також повідомляється, що понад 36 мільярдів гривень взяли виробники сільськогосподарських товарів, а 58 мільярдів гривень підприємці взяли на антивоєнні цілі.