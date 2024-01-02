Кредитна активність українського бізнесу
У 2023 році українські підприємці активно зверталися до програми кредитування "5-7-9". Впродовж року було видано 23 973 кредитів на загальну суму в 97,2 мільярда гривень.
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Якщо рахувати з моменту запуску програми "Доступні кредити 5-7-9%", то було видано 78 964 пільгових кредити. Загальна сума наданої позики склала майже 267 мільярдів гривень.
Видача кредитів за програмою "5-7-9" / Інфографіка Мінфіну
Під час воєнного стану було видано понад 44 тисячі кредитів на 177 мільярдів гривень. Лише 12,38 мільярда залучили для інвестицій, частину грошей спрямували на антикризові заходи, рефінансування попередніх кредитів тощо.
Також повідомляється, що понад 36 мільярдів гривень взяли виробники сільськогосподарських товарів, а 58 мільярдів гривень підприємці взяли на антивоєнні цілі.