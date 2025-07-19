Сколько платит YouTube?

Сумма, которую YouTube платит за 1000 просмотров, зависит от множества факторов – формата видео, страны зрителя, тематики контента и даже того, насколько активно пользователь взаимодействует с видео. В среднем, авторы получают от нескольких центов до более 10 долларов за 1000 просмотров. Что именно формирует эту цифру, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Смотрите также Нужно ли платить налоги с TikTok и YouTube

Как YouTube формирует оплату за просмотры?

Платформа платит не за сам факт просмотра видео, а за показы рекламы, которые с ним связаны. Есть два основных показателя:

CPM (Cost Per Mille) – это сумма, которую рекламодатель платит за 1000 показов своей рекламы.

(Cost Per Mille) – это сумма, которую рекламодатель платит за 1000 показов своей рекламы. RPM (Revenue Per Mille) – это уже чистый доход автора, то есть то, что вы реально получаете. В 2025 году RPM обычно составляет около 50 – 55% от CPM, остальное забирает YouTube.

Это означает, что если рекламодатель платит 10 долларов за 1000 показов, автор получит примерно 5 – 5,5 долларов.

Сколько реально можно заработать за 1000 просмотров

В 2025 году средний RPM, то есть то, сколько зарабатывает автор, колеблется от 3 до 11 долларов за 1000 просмотров для долговременных видео. Это касается англоязычного или международного контента, ориентированного на аудиторию из США, Великобритании, Канады, Австралии или Германии. Именно зрители из этих стран приносят авторам наибольшие доходы.

Если же видео ориентировано на аудиторию из Украины, Индии, Бразилии или Юго-Восточной Азии, доходы могут быть существенно ниже – иногда только 1 – 2 доллара за 1000 просмотров или даже меньше. Важную роль играет также тематика контента. Например, видео о финансах, инвестиции, технологии, бизнес и B2B-сферы приносят самый высокий CPM. Зато развлекательные ролики, влоги или юмористические видео имеют более низкую монетизацию.

А что с YouTube Shorts?

YouTube активно продвигает формат коротких вертикальных видео, но если говорить о монетизации Shorts, то они пока существенно проигрывают длинным роликам.

По данным платформы AIR Media-Tech, в июле 2025 года RPM для Shorts в США составляет около 32 центов, в Швейцарии – 20 центов, в Великобритании – 17, а в таких странах, как Индия или Бразилия – всего несколько копеек за тысячу просмотров.

Поэтому, даже миллион просмотров Shorts не гарантирует вам большого заработка. В среднем, за 1 миллион просмотров автор Shorts может получить лишь 100 – 300 долларов. Зато длинное видео с миллионом просмотров принесет 5 – 10 тысяч, в зависимости от ниши.

Что влияет на сумму выплат?

Среди основных факторов, которые определяют, сколько вы получите, в частности география зрителя. Дело в том, что просмотры из некоторых стран оплачиваются лучше, как вот США, где покупательная способность выше.

Влияет и тематика видео Например, финансы, образовательный контент, страхование, технологии – имеют высокий CPM. По формату видео, то мы уже проговорили, что длинные видео с несколькими рекламными вставками всегда принесут больше заработка, чем Shorts.

Если говорить о типе рекламы, то следует понимать, что она тоже влияет на CPM. Принимается во внимание, или она неразрывная, или это рекламные паузы в середине видео, или – спонсорские вставки.

Конечно, среди определяющих факторов и взаимодействия. Проще говоря, чем дольше люди смотрят ваши видео, тем больше показов рекламы, а соответственно – и выше доход.

Интересный факт. Англоязычные видео, даже с украинским автором, приносят больше, если аудитория – международная.