Скільки платить YouTube?

Сума, яку YouTube платить за 1000 переглядів, залежить від безлічі факторів – формату відео, країни глядача, тематики контенту і навіть того, наскільки активно користувач взаємодіє з відео. У середньому, автори отримують від кількох центів до понад 10 доларів за 1000 переглядів. Що саме формує цю цифру, розповідає 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

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Як YouTube формує оплату за перегляди?

Платформа платить не за сам факт перегляду відео, а за покази реклами, які з ним пов'язані. Є два основні показники:

CPM (Cost Per Mille) – це сума, яку рекламодавець платить за 1000 показів своєї реклами.

(Cost Per Mille) – це сума, яку рекламодавець платить за 1000 показів своєї реклами. RPM (Revenue Per Mille) – це вже чистий дохід автора, тобто те, що ви реально отримуєте. У 2025 році RPM зазвичай становить близько 50 – 55% від CPM, решту забирає YouTube.

Це означає, що якщо рекламодавець платить 10 доларів за 1000 показів, автор отримає приблизно 5 – 5,5 доларів.

Скільки реально можна заробити за 1000 переглядів

У 2025 році середній RPM, тобто те, скільки заробляє автор, коливається від 3 до 11 доларів за 1000 переглядів для довготривалих відео. Це стосується англомовного або міжнародного контенту, орієнтованого на аудиторію зі США, Великої Британії, Канади, Австралії чи Німеччини. Саме глядачі з цих країн приносять авторам найбільші прибутки.

Якщо ж відео орієнтоване на аудиторію з України, Індії, Бразилії чи Південно-Східної Азії, доходи можуть бути суттєво нижчими – іноді лише 1 – 2 долари за 1000 переглядів або навіть менше. Важливу роль відіграє також тематика контенту. Наприклад, відео про фінанси, інвестиції, технології, бізнес і B2B‑сфери приносять найвищий CPM. Натомість розважальні ролики, влоги чи гумористичні відео мають нижчу монетизацію.

А що з YouTube Shorts?

YouTube активно просуває формат коротких вертикальних відео, але якщо говорити про монетизацію Shorts, то вони поки що суттєво програють довгим роликам.

За даними платформи AIR Media-Tech, у липні 2025 року RPM для Shorts у США становить близько 32 центів, у Швейцарії – 20 центів, у Британії – 17, а в таких країнах, як Індія чи Бразилія – всього кілька копійок за тисячу переглядів.

Тож, навіть мільйон переглядів Shorts не гарантує вам великого заробітку. У середньому, за 1 мільйон переглядів автор Shorts може отримати лише 100 – 300 доларів. Натомість довге відео з мільйоном переглядів принесе 5 – 10 тисяч, залежно від ніші.

Що впливає на суму виплат?

Серед основних факторів, які визначають, скільки ви отримаєте, зокрема географія глядача. Річ у тім, що перегляди з деяких країн оплачуються краще, як от США, де купівельна спроможність вища.

Впливає і тематика відео Наприклад, фінанси, освітній контент, страхування, технології – мають вищий CPM. Щодо формату відео, то ми уже проговорили, що довгі відео з кількома рекламними вставками завжди принесуть більше заробітку, ніж Shorts.

Якщо говорити про тип реклами, то слід розуміти, що вона теж впливає на CPM. Береться до уваги, чи вона нерозривна, чи це рекламні паузи в середині відео, або ж – спонсорські вставки.

Звісно, серед визначальних факторів і взаємодії. Простіше кажучи, чим довше люди дивляться ваші відео, тим більше показів реклами, а відповідно – і вищий дохід.

Цікавий факт. Англомовні відео, навіть з українським автором, приносять більше, якщо аудиторія – міжнародна.