Женщины в IT просят ощутимо более низкую зарплату, чем мужчины

По аналитике зарплаты, которые кандидатки на работу в IT отмечают в своих профилях, значительно меньше, чем получают мужчины. Самая существенная разница среди менеджеров.

На сколько больше зарабатывают мужчины

По аналитике мужчины в IT зарабатывают на 10 – 30% больше, чем женщины. А наиболее ощутимая разница среди профессии менеджеров.

Интересно Несмотря на войну, большинство предпринимателей планируют расширять свой бизнес в 2023 году.

что на протяжении полугода из почти 6 000 наемов на работу в IT только 27% наемных специалистов – женщины (это 1 620 человек).

Мужчины на позиции senior project manager зарабатывают в среднем 4 000 долларов, в то время как женщины – на 1 000 долларов меньше, только 3 000 долларов.

Женские зарплаты в IT: какие они

Среди наемных женщин-девелоперов их доля составляет от 5 до 15%. Однако в дальнейшем она уменьшается с ростом опыта.

Медианная зарплата женщин-разработчиц на "сеньорных позициях" – 4 500 долларов, мужчин – 5 000 долларов.

Заработная плата женщин в IT меньше на 10 – 30%, чем у мужчин / Инфографика Djinni

В то же время в категории профессий HR и Recruitement женщины, имеющие до 5 лет опыта, зарабатывают больше мужчин (87%).

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А в категории senior мужчины зарабатывают на 200 долларов больше.

что женщин-девопсов (это специалисты, участвующие во всех этапах цикла продукта, и обеспечивающие тесную кооперацию между командами разработчиков) – единицы, а с более чем 5 годами опыта вообще нет.