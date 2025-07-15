Сольются ли Tesla и xAI?

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на ответ Маска в соцсети Х (бывший Twitter), передает 24 Канал.

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После того, как аккаунт @BullStreetBets_ опубликовал в Х открытый вопрос для инвесторов Tesla: "Поддерживают ли они слияние Tesla и xAI?", Маск ответил лаконично – "Нет".

В то же время Маск размышляет над будущими отношениями и возможной интеграцией между своими бизнесами.

Маск планирует интегрировать чат-бот Grok?

Ранее Маск заявлял, что Tesla может провести голосование среди акционеров по инвестициям в xAI – компанию, которая разрабатывает чат-бот Grok AI. В частности, прошлом году в соцсети он спрашивал подписчиков, стоит ли Tesla вложить 5 миллиардов долларов в этот проект, и большинство ответило утвердительно.

Справка. В марте 2025 года Маски объединил xAI и социальную сеть X, оценивая компанию искусственного интеллекта в 80 миллиардов долларов, а соцсеть – в 33 миллиарда долларов. На прошлой неделе также стало известно, что автомобили Tesla получат интеграцию с чат-ботом Grok от xAI.