Чи зіллються Tesla та xAI?

Про це повідомляє CNBC з посиланням на відповідь Маска у соцмережі Х (колишній Twitter), передає 24 Канал.

Дивіться також Найрозумніший ШІ "без цензури": як працює Grok 3 і Grok 4 та чи дійсно кращий за конкурентів

Після того, як акаунт @BullStreetBets_ опублікував у Х відкрите запитання для інвесторів Tesla: "Чи підтримують вони злиття Tesla та xAI?", Маск відповів лаконічно – "Ні".

Водночас Маск роздумує над майбутніми відносинами і можливою інтеграцією між своїми бізнесами.

Маск планує інтегрувати чат-бот Grok?

Раніше Маск заявляв, що Tesla може провести голосування серед акціонерів щодо інвестицій у xAI – компанію, яка розробляє чат-бот Grok AI. Зокрема, минулого року в соцмережі він запитував підписників, чи варто Tesla вкласти 5 мільярдів доларів у цей проєкт, і більшість відповіла ствердно.

Довідково. У березні 2025 року Маски об'єднав xAI та соціальну мережу X, оцінюючи компанію штучного інтелекту у 80 мільярдів доларів, а соцмережу – у 33 мільярди доларів. Минулого тижня також стало відомо, що автомобілі Tesla отримають інтеграцію з чат-ботом Grok від xAI.