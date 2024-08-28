Каким состоянием владеет Бернар Арно
Сейчас самым большим состоянием в мире владеет владелец LVHM Бернар Арно. Он владеет такими брендами:
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- Christian Dior;
- Louis Vuitton;
- Givenchy.
Сейчас он и его семья владеют 233 миллиардами долларов, хотя в прошлом году состояние составляло 211 миллиардов долларов. Поэтому за год их капитал вырос на 22 миллиарда долларов.
Напомним! Еще в 2023 году самым богатым человеком в мире считался Илон Маск с капиталом в 238 миллиардов долларов. Однако уже в этом году он уступил первое место для Арно.
Бренды которые входят в LVHM:
- Louis Vuitton;
- Tiffany & Co;
- Givenchy;
- Kenzo;
- Chaumet;
- Moet & Chandon;
- Hennessy;
- TAG Heuer.